Emre Akbaba'dan Alanyaspor'da 'dalya'

Aytemiz Alanyaspor'un yıldızı Emre Akbaba, Çaykur Rizespor maçı ile birlikte Alanyaspor forması altında 100. kez sahaya çıktı.

Alanyaspor'da oynadığı 4 sezon içerisinde 100 maça çıkan genç oyuncu, 38 gol atma başarısı gösterdi. Antalyaspor'da da 1 sezon forma giyen Emre Akbaba, 15 maçta 2 kez ağları havalandırmıştı.

Trabzonspor'un listesinde!

Alanyaspor'un yıldızı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Trabzonspor'dan teklifi aldığını ancak bu transfer için kulüplerin anlaşması gerektiğini söylemişti.