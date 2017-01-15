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Emre Akbaba'dan Alanyaspor'da 'dalya'

Tarih15 Ocak 2017 , 19:36

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Emre Akbaba'dan Alanyaspor'da 'dalya'

Aytemiz Alanyaspor'un yıldızı Emre Akbaba, Çaykur Rizespor maçı ile birlikte Alanyaspor forması altında 100. kez sahaya çıktı. 

Alanyaspor'da oynadığı 4 sezon içerisinde 100 maça çıkan genç oyuncu, 38 gol atma başarısı gösterdi. Antalyaspor'da da 1 sezon forma giyen Emre Akbaba, 15 maçta 2 kez ağları havalandırmıştı.

Trabzonspor'un listesinde!

Alanyaspor'un yıldızı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Trabzonspor'dan teklifi aldığını ancak bu transfer için kulüplerin anlaşması gerektiğini söylemişti.

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