Eren Derdiyok sınıfta kaldı

Bruma ve Yasin’in yokluğunda Konya deplasmanında gol yükünü omuzlarına alan Eren Derdiyok, çok etkisizdi. Tecrübeli futbolcu iki de net gol fırsatını harcadı.

Podolski’nin sakatlığı nedeniyle ilk 11’de forma giyen Eren Derdiyok, toplamda 12 golü bulunan Bruma ve Yasin ikilisinin yokluğunda skor yükünü omuzlarına alsa da, etkili olamadı.

Podolski Eren'den daha etkili

Sahada kaldığı süre boyunca istediği topları alamayan tecrübeli futbolcu, ceza sahası içinde yakaladığı iki net gol fırsatını da cömertçe harcadı. Hocası Riekerink de bunun üzerine Eren’i kenara alıp Podolski’yi sahaya sürdü. Alman futbolcu, uzatmalarla beraber 10 dakika kadar sahada kalsa da, Eren’den çok daha etkili oldu ve takımın 1. santrforu olduğunu kanıtladı.

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