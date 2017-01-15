Eski hakemden Serkan Çınar raporu!

AJANSSPOR - Eski hakem Deniz Çoban, Fenerbahçe ile Adanaspor'u karşı karşıya getiren ve 2-2 sona eren lig maçının hakemi Serkan Çınar ile ilgili çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Serkan Çınar'ın 17 Haftalık performansını aşağıda çıkardım! Suçlu kim sizce?" ifadesini kullanan Çoban, Çınar'ın hatalarını paylaştı.

İşte Deniz Çoban'ın paylaşımı