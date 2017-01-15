Fenerbahçe Ekici transferine son noktayı koydu!

Sarı-Lacivertliler, transferi bitirmek adına Trabzonspor ile son kez masaya oturdu. Sözleşmesi sezon sonu bitecek yıldız futbolcu için 1 milyon 750 bin Euro’luk ret edilmeyecek bir teklif yapıldı.



Fenerbahçe, Mehmet Ekici ile maddi-manevi her konuda anlaşma sağladı. Hatta Sarı-Lacivertli kulüp ile yıldız futbolcu arasında bir protokol yapıldığı da gelen bilgiler arasında... Bu transferi, hem Mehmet Ekici’nin özel isteği hem de Trabzonspor ile aralarında süren gerginliğe son vermek amacıyla, bir miktar bonservis bedeli ödeyerek uzlaşma yöntemiyle çözmek isteyen Fenerbahçe Yönetimi, Bordo-Mavililer ile son kez pazarlık masasına oturdu. Fenerbahçe’nin üst düzey yöneticilerinden biri, önceki gün Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’yı aradı ve Mehmet için konuşulanların çok üzerinde bir rakam önererek, 1 milyon 750 bin Euro teklif etti.

‘Olcay’la jest yaptılar’

Usta bu öneriye karşılık şu konuşmayı yaptı: “Mehmet Ekici de size gelmek istiyor. Fakat kulüplerimiz arasındaki gerilimi biliyorsunuz. Bu transfer, gerilimi daha da tırmandırabilir. Üstelik Beşiktaş Yönetimi de Mehmet konusunda ısrarcı. Olcay Şahan’ı bize sadece 200 bin Euro’ya vererek büyük bir jest yaptılar. Ayrıca Ömer Şişmanoğlu ve bir futbolcu daha vermeyi taahhüt ettiler. Bu nedenle kararsısız.” Bu sözler üzerine ise şaşkına dönen Fenerbahçeli yönetici, uzlaşmacı tavrını sürdürdü.

‘Çok iyi bir rakam öneriyoruz'

Bu yönetici, “Gerginlik tırmanır diyorsunuz, ama bundan daha büyük bir gerginlik nasıl olabilir ki! Üstelik bu transferi bir uzlaşmayla çözersek, gerginlik artmaz, aksine azalabilir. Çünkü 6 ay sonra boşa çıkacak bir futbolcunuz için size, şu anki ekonomik tabloyu da gözönüne alırsanız, çok iyi bir rakam öneriyoruz” yanıtını verdi. Usta kararında ısrarcı davranınca, Fenerbahçeli yönetici, Başkanı Aziz Yıldırım’ı aradı. Fenerbahçe Başkanı’nın tavrı ise daha netti.

‘Tavır değiştirdiniz...’

Yıldırım, “Şu ana kadar hep iyi niyetli davrandık, ancak bir başka kulüp araya girince, tavır değiştirdiniz. Mehmet bizi istiyor, biz de onu çok istiyoruz. Şimdi ya da daha sonra bu transfer bitecek. Bu nedenle ya şimdi anlaşacağız, ya da Mehmet sezon sonunda, size hiç kazandırmadan bize gelecek.”

Trabzon’la da görüştü

Mehmet Ekici, dün Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile de bir araya geldi. Usta, bir kez daha Ekici’ye, gelecek kararının ne olacağını sordu. Tecrübeli futbolcu, kararını verdiği ve tercihini Fenerbahçe’den yana yaptığını yineledi. Menaceri ve babasının da katıldığı öğrenilen görüşmeden sonra yıldız futbolcunun, bu görüşme sonrasında ne karar verileceğini beklemeye başladığı bildirildi.

Beşiktaş ikna etmeye çalışıyor

Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe’nin devrede olduğu Mehmet Ekici’yi Beşiktaşlı yapmak adına tüm şartları zorluyor. Dün yönetici Umut Güner, oyuncunun menaceriyle bir görüşme yapmak için girişimde bulundu.

Fenerbahçe ile Mehmet Ekici arasındaki transfer görüşmelerine sonradan dahil olan Beşiktaş, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için her yolu deniyor. Trabzonspor’la ikili ilişkileri oldukça iyi olan Siyah-Beyazlılar, Karadeniz temsilcisine Olcay Şahan’ı çok ucuz bir rakama gönderdikten sonra Mehmet’i transfer etmek adına çalışmalarını hızlandırdı. Dün, Beşiktaş’ın transfer komitesi sorumlusu Umut Güner’in, tecrübeli futbolcunun menaceriyle bir görüşme yapmaya çalıştığı öğrenildi. Ekici’yi, Sarı- Lacivertliler’in yaptığı teklifin üzerinde bir rakamla ikna etmeye çalışan Güner’in, bu transfer konusunda olumlu bir yol bulma adına tüm şartları zorladığı belirtildi.

Başkan Usta oynatmamış

Trabzonspor’un, deplasmanda 2-1 kazandığı Bursaspor karşılaşması öncesi Mehmet Ekici, ilk 11’de yer alıyordu. Ancak daha sonra Başkan Muharrem Usta’nın devreye girdiği ve transfer görüşmeleri sebebiyle geleceği henüz netlik kazanmayan Ekici’nin kadrodan çıkartılması konusunda Ersun Yanal’la bir görüşme yaptığı bildirildi. Yanal’ın da bunun üzerine Ekici’yi tribüne gönderip, ilk 11’inde değişiklik yapma kararı aldığı belirtildi.

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