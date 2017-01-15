Fenerbahçe'de eksik çok!

Sezonun ilk yarısını 3-0’lık G.Birliği ve Trabzon galibiyetleriyle kapatan Kanarya bugün Adana’yı konuk ediyor. Amaç yine 3 puan.

Sarı-lacivertliler sezona kötü başlamış ardından art arta galibiyetlerle toparlanıp zirve ile puan farkını azaltmışlardı. Kanarya ilk yarının son 2 haftasında Gençlerbirliği ve Trabzonspor'u 3-0'lık galibiyetlerle geçerek devreye moralli girmişti. Fenerbahçe devre arası kampında da iki hazırlık maçı yapmış, Denizlispor'u 5-1, Partizan'ı 3-1'lik skorlarla geçmişti. Bugün 2. yarıya Adanaspor ile "Merhaba" diyecek Kanarya'da eksikler çok ama hedef yine 3 puan.

KARAVAYEV İLK KEZ

F.Bahçe'nin Adanaspor'u ağırlayacağı mücadele 19.00'da başlayacak. Serkan Çınar'ın düdük çalacağı mücadeleyi beIN Sports naklen yayınlayacak. Sarı-lacivertli idareciler de sezonun 2. yarısında Ülker Stadı'nı doldurmak için taraftara çağrılarda bulunuyor. Kanarya'nın devre arasında renklerine bağladığı Oleksandr Karavayev ilk resmi maçına bugün çıkacak. Hazırlık maçlarında göz dolduran Ukraynalı futbolcuyu, Dick Advocaat maç 11'ine yazdı.

HASAN ALİ SINIRDA

Kanarya'da bugünkü Adanaspor randevusu öncesi sadece Hasan Ali Kaldırım sarı kart sınırında bulunuyor. Tecrübeli sol bek kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve Başakşehir karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. Advocaat zirveyi yakından ilgilendiren bu maç öncesi Hasan Ali'yi uyardı.

VOLKAN ŞEN KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Volkan Şen, Denizlispor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı. Deneyimli oyuncu bugünkü Adanaspor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edilmedi. Volkan'ın adalesindeki sakatlık nedeniyle 1 aya yakın sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

VAN PERSİE'NİN MORALİ DÜŞÜK

Hayatında büyük önem verdiği dedesinin rahatsızlığı nedeniyle Antalya kampından ayrılıp Hollanda'ya giden Robin van Persie'nin de Adana'ya karşı görev alması beklenmiyor. Dick Advocaat'ın moralsiz oyuncusuna şans vermeyeceği belirtildi.

MOUSSA SOW GABON'DA

Kanarya'daki bir diğer eksik de Moussa Sow... Başarılı forvet, ülkesi Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy göstereceği için Adanaspor karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak. Sow'un formasını giydiği Senegal, Afrika Kupası B Grubu'ndaki ilk maçını bugün Tunus'a karşı oynayacak.

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