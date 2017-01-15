Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Mehmet Topal, Adanaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

40. dakikada skoru 1-1'e getiren golü atan deneyimli orta saha 42'de ise koşarken arka adalesinden sakatlandı ve kendini yere bıraktı.

Mehmet Topal'ın yerine oyuna yeni transfer Oleksandr Karavaeiv dahil olurken Lens sola, Aatif ortaya ve Ukraynalı da sağ geçti.

Volkan Şen de geçtiğimiz hafta benzer bir sakatlık yaşamıştı. Simon Kjaer de Adanaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.