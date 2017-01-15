- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
15 Ocak 2017 , 19:46
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Mehmet Topal, Adanaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
40. dakikada skoru 1-1'e getiren golü atan deneyimli orta saha 42'de ise koşarken arka adalesinden sakatlandı ve kendini yere bıraktı.
Mehmet Topal'ın yerine oyuna yeni transfer Oleksandr Karavaeiv dahil olurken Lens sola, Aatif ortaya ve Ukraynalı da sağ geçti.
Volkan Şen de geçtiğimiz hafta benzer bir sakatlık yaşamıştı. Simon Kjaer de Adanaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar