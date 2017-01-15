Fenerbahçe'den kritik kayıp!

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Adanaspor karşısında takımında 4 değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'na oynanan maçta Advocaat, devre arasından önceki son Trabzonspor maçının 11'ine göre 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Simon Kjaer, İsmail Köybaşı, Moussa Sow ve Alper Potuk'un yerlerine, cezası biten Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Aatıf Chahechouhe ve Ozan Tufan'ı ilk 11'de oynattı.

Advocaat takımını 4-3-3 sistemiyle sahaya sürdü. Kalede Volkan Demirel'le başlayan Fenerbahçe'nin savunma dörtlüsünü Şener Özbayraklı, Skrtel, Neustaedter ve Hasan Ali Kaldırım oluşturdu. Orta sahanın ortasında Mehmet Topal, Ozan Tufan ve Josef de Souza'yı oynatan Advocaat, kanatlarda Chahechouhe ile Jeremain Lens'e görev verdi. Fenerbahçe'nin ileri ucunda ise Jose Fernandao oynadı.

Chahechouhe ilk 11'de

Ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme gelen Chahechouhe, Adanaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Advocaat, Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'nin transferi için takası gündeme gelen ve Antalya kampının ilk 4 gününe dahil etmediği Faslı futbolcuyu, sürpriz bir şekilde ilk 11'de sahaya sürdü.

Ozan Tufan 10 hafta sonra ligde ilk 11'de

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, Süper Lig'de 10 hafta sonra ilk 11'de oynadı.

Son olarak 6. haftadaki Osmanlıspor maçında ilk 11'de oynayan Ozan, daha sonra uzun süreli sakatlığını nedeniyle formasından uzak kalmıştı. Ozan Tufan iyileştikten sonra ligde ilk kez 11'de forma şansı buldu.

Formayı Ozan'a kaptıran Alper Potuk ise 6 hafta sonra kendisini yedek kulübesinde buldu.

Öte yandan Trabzonspor maçında cezası nedeniyle oynamayan Skrtel ile sakatlığı düzelen Hasan Ali Kaldırım, tekrar 11'e döndü.

Volkan Şen ve Kjaer sakat

Fenerbahçe iki önemli isminden yoksun bir şekilde Adanaspor karşısında sahada yer aldı.

Antalya kampında hazırlık maçında sakatlanan Volkan Şen ile sağ üst ön adalesinde ağrı bulunan Kjaer, takımlarını yalnız bırakmak zorunda kaldı.

Sarı-lacivertli takımda kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel ve Emmanuel Emenike de Adanaspor maçında oynamadı. Teknik direktör Advocaat, Miroslav Stoch'u da 18 kişilik kadroya dahil etmedi.

Sow milli takımda

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Moussa Sow, milli takımında yer aldığı için Adanaspor maçında forma giyemedi.

Sow, Senegal Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ediyor.

Karavaiev kadroda

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ukraynalı Oleksandr Karavaiev, yedekler arasında yer aldı.

Shakhtar Donetsk'ten kiralanan Ukraynalı futbolcu, ilk kez sarı-lacivertli formayı resmi bir maçta giymek için teknik direktör Advocaat'tan şans bekledi.

Bu arada Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Yiğithan Güveli, ilk kez Süper Lig'de 18 kişilik kadroya girdi. Sarı-lacivertlilerin 18 yaşındaki genç stoperi, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçlarında şans bulmuştu.

Kadıköy'de tribünler boş kaldı

Fenerbahçeli taraftarlar, Adanaspor maçına ilgi göstermedi.

Kadıköy'de tribünlerin büyük bir bölümü boş kalırken, karşılaşmayı yaklaşık 10 bin sarı-lacivertli taraftar takip etti.

Adanasporlu taraftarlar da deplasman tribününün büyük bir bölümünü doldurarak, takımlarına destek oldu.

Levent Şahin ilk kez kulübede

Adanaspor'un yeni teknik direktörü Levent Şahin, ilk kez bir resmi maçta yedek kulübesinde takımının başında yer aldı.

Ligin 16. haftasındaki Medipol Başakşehir maçını turuncu-beyazlılarla yeni anlaştığı için tribünden izleyen Şahin, devre arası kampını takımıyla Antalya'da geçirmişti.

Adanaspor'da Vinicius yetişmedi

Adanaspor'un yeni transferi Vinicius Santos Silva, lisansının yetişmediği için Fenerbahçe karşısında forma giyemedi.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Brezilyalı futbolcu lisansı çıkmadığı için kadroya dahil edilmedi. Diğer yeni transfer Charles Itandje ise kaledeki yerini aldı.

Akdeniz temsilcisinde Renan Rofrigues da Silva ise sarı kart cezası nedeniyle Kadıköy deplasmanında takımını yalnız bıraktı.

-VE MAÇ-

Fenerbahçe: 2 - Adanaspor: 2

Stat: Ülker

Hakemler: Serkan Çınar, Serkan Ok, Mehmet Cem Hanoğlu

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Dk. 44 Karavaiev), Ozan Tufan, De Souza, Lens, Chahechouhe, Fernandao

Adanaspor: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Sami Can Keskin, Renan Diniz, Bekir Yılmaz, Koman, Ronei, Cem Özdemir, Magaye

Goller: Dk. 23 Magaye, Dk. 45+1 Ronei (Adanaspor), Dk. 40 Mehmet Topal, DK. 78 Fernandao (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

::Maçtan dakikalar::

2. dakikada Lens'in sağdan ortasında ön direkte topu kontrol eden Fernandao'nun dönerek vuruşunda, kaleci Itandje meşin yuvarlağın sahibi oldu.

6. dakikada hızlı gelişen Adanaspor atağında Magaye'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Cem Özdemir'in şutunda, Volkan Demirel üzerine gelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

17. dakikada Lens'in sağ kanattan ortasında altıpasa gelen topa, Fernandao ön direkte bekletmeden vurdu. Kaleci Itandje'nin çizgi üzerinde güçlükle önlediği meşin yuvarlağı Adanaspor savunması uzaklaştırdı.

23. dakikada konuk ekip Adanaspor, öne geçti. Renan Diniz'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Magaye, kaleci Volkan Demirel'den sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

32. dakikada Lens'in orta alanın sağından kullandığı serbest vuruşta, top ceza sahası içindeki Skrtel'de kaldı. Bu oyununun vuruşunda meşin yuvarlak sola açılırken, dar açıdan Chahechouhe'nin şutunda kaleci Itandje, iki hamlede topu kontrol etti.

40. dakikada Fenerbahçe, beraberliği yakaladı. Lens'in sağ kanattan ortasında Adanaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topa, arka direkteki Skrtel çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Itandje'den döndü. Pozisyonu takip eden Mehmet Topal'ın altıpas gerisinden vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-1.

45+1. dakikada konuk ekip bir kez daha öne geçti. Magaye'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ronei'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'in bacaklarının arasından ağlara gitti: 1-2.

Mücadelenin ilk yarısı, Adanaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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