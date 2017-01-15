- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Fenerbahçe'den penaltı isyanı!
15 Ocak 2017 , 20:05
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
AJANSSPOR- Fenerbahçe, Adanaspor'u ağırladığı maçta Josef'e yapılan harekette penaltı bekledi.
Mücadelenin 17. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Josef'e Didi'nin bir müdahalesi oldu. Hakem Serkan Çınar oyunu devam ettirirken sarı lacivertli futbolcular hakeme yoğun şekilde itiraz etti.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar