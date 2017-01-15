Fenerbahçe'den penaltı isyanı!

AJANSSPOR- Fenerbahçe, Adanaspor'u ağırladığı maçta Josef'e yapılan harekette penaltı bekledi.

Mücadelenin 17. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Josef'e Didi'nin bir müdahalesi oldu. Hakem Serkan Çınar oyunu devam ettirirken sarı lacivertli futbolcular hakeme yoğun şekilde itiraz etti.