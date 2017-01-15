- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Fernandao gollere devam ediyor!
15 Ocak 2017 , 22:27
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Fernandao, Adanaspor maçını da boş geçmedi. Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'nin Adanaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta sarı-lacivertlilerin penaltıdan 2. golünü attı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fernandao, üst üste 6. resmi maçında da gol attı.
Adanaspor karşısında da gol bulan Brezilyalı futbolcu, son 6 resmi maçında (3 lig, 3 kupa) rakip filelere 8 gol göndermeyi başardı.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar