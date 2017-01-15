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Fernandao gollere devam ediyor!

Tarih15 Ocak 2017 , 22:27

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Fernandao gollere devam ediyor!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Fernandao, Adanaspor maçını da boş geçmedi. Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'nin Adanaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta sarı-lacivertlilerin penaltıdan 2. golünü attı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fernandao, üst üste 6. resmi maçında da gol attı.

Adanaspor karşısında da gol bulan Brezilyalı futbolcu, son 6 resmi maçında (3 lig, 3 kupa) rakip filelere 8 gol göndermeyi başardı.

 

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