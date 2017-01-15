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Galatasaray aradığı forveti buldu!
15 Ocak 2017 , 13:57
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısına Atiker Konyaspor deplasmanında aldığı 1-0’lık galibiyetle başlayan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı kulübün, Deportivo Cali’de oynayan Harold Preciado transferi için temas kurduğu ve aradığı forveti Kolombiya’da bulduğu öne sürüldü.
Kolombiya kaynaklı haberlere göre ; ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından 1.82 boyunda ve 22 yaşındaki Preciado’nun İstanbul’a davet edileceği ve transferin noktalanacağı belirtildi.
Galatasaray Kulübü, Lukas Podolski’nin geleceğiyle ilgili kararını beklerken, alternatif isimler üstünde yoğunlaşmaya başlamıştı. Avrupa’da bazı kulüplerin gündemine gelen golcü isimle ilgili Deportivo Cali’nin başkanı Alvaro Martinez de değerlendirmelerde bulundu.
Martinez, daha önce bekledikleri teklifleri alamadıklarını ve futbolcunun transferinin önümüzdeki hafta kesinleşeceğini açıkladı. Cali’de bu sezon 23 maçta oynayan golcü oyuncu Harold Preciado, 15 gol atıp 2 kez de asist yapmıştı.
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