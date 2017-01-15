Galatasaray zirveye koşuyor

Süper Lig’de son 6 haftadaki 16. puanını alan Galatasaray, 51. dakikada Sabri’nin attığı golle sahadan galibiyetle ayrıldı. Maç fazlasıyla 2. sıraya yükselen Aslan, Başakşehir’i takibini sürdürdü

Galatasaray’da işler Fenerbahçe yenilgisinin ardından tamamen değişti. Ezeli rakibine boyun eğdikten sonra harika bir ivme yakalayan Galatasaray, son 6 haftada sadece Osmanlıspor ile berabere kalırken, önüne geleni devirdi. Dün de Konya'ya rakip olan Aslan, 51. dakikada Sabri'nin ayağından gelen golle son 6 maçtaki 16. puanını aldı. Garry Rodrigues'in harika pasında fileleri bulan Sabri, eleştirilere de son noktayı koydu.



Böylece maç fazlasıyla birlikte 2. sıraya oturan Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'i 3 puan geriden takip etmeyi sürdürdü. Atiker Konyaspor’a karşı ligdeki yenilmezlik serisini 20 maça yükselten sarı-kırmızılılarda özellikle yeni transfer Garry Rodrigues gösterdiği performans ile herkesi kendisine hayran bırakmayı başardı. Önümüzdeki hafta Kardemir Karabükspor’a konuk olmaya hazırlanan Galatasaray'ı daha sonra 3 hafta rahat bir fikstür bekliyor.

Amk