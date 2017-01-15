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Gençlerbirliği'nden sürpriz transfer
15 Ocak 2017 , 11:22
AJANSSPOR ÖZEL-
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde transfer çalışmaları devam ediyor.
Kadrosunun değişilmez oyuncuları Ahmet Çalık ve İrfan Can Kahveci'yi kaybeden Gençlerbirliği eksik bölgeler için arayışlarını sürdürüyor. Teknik direktör Ümit Özat'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Gençlerbirliği yönetimi, sezonun ilk yarısını Altınordu takımında geçiren Umut Sözen ile prensipte anlaşma sağladı.
Umut, Altınordu'da 14'ü ilk 11, 15 karşılamada görev alırken 4 kez rakip fileleri havalandırdı.
26 yaşındaki oyuncu daha önce Süper Lig'de; Ankaraspor, Ankaragücü, Kayserispor ile Karabükspor formalarını terletmişti.
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