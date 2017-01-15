Sarı-lacivertliler ikinci yarıya sıkıntılarla başlıyor. Dirk Advocaat’ın elindeki kadroda her mevkiide eksiklikler bulunuyor. Moussa Sow ve Simon Kjaer gibi iki as oyuncunun eksikliği dikkat çekiyor.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarıya sıkıntılı başlıyor. Bugün Adanaspor ile karşılaşacak sarı-lacivertli takımda kaleciler dışında hemen her bölgede sıkıntı yaşanıyor.



SAVUNMA

Simon Kjaer’in üst adelesinde sakatlığı bulunuyor. Partizani Tiran ile oynanan son hazırlık maçında da forma giyemeyen Danimarkalı futbolcu, takımdan ayrı şekilde tedavi ve çalışmalarını yapıyor. Ayrıca Van der Wiel’in kadro dışı kalması sebebiyle sağ bek pozisyonunda da alternatif sıkıntısı yaşanıyor.



ORTA SAHA

Fenerbahçe, uzun süredir orta sahaya yaratıcı bir oyuncu transfer etmek istiyor. Hatta sarı-lacivertliler Mehmet Ekici dışında yabancı oyuncularla da temaslarını sürdürüyor. Bu bölge için iki takviye planlanmasına rağmen henüz transfer yapılamadı. İkinci yarıya aynı merkez orta saha ile başlanıyor.



HÜCUM

Forvet hattındaki eksikler de göze çarpıyor. Emmanuel Emenike kadro dışı, Moussa Sow Afrika Uluslar Kupası’nda. Robin Van Persie ise dedesinin rahatsızlığı sebebiyle Hollanda’ya gittiği için takımdan dört gün ayrı kaldı. Jose Fernandao’nun form tutması bu bölge için teknik heyeti sevindiren tek gelişme oldu.

Skorer