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İbrahim Üzülmez'in gözünden Ahmet Çalık
15 Ocak 2017 , 13:36
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR
Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Galatasaray'a transfer olan Ahmet Çalık hakkında beinsports'a açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, Gençlerbirliği'ni çalıştırdığı dönemden eski öğrencisi olan Ahmet Çalık için, Galatasaray'ın çok önemli bir oyuncuyu kadrosuna kattığını dile getirdi.
İbrahim Üzülmez'in Ahmet Çalık hakkındaki görüşleri şöyle: "Ben Galatasaray'ın önemli bir oyuncu transfer ettiğini düşünüyorum. Geçen sezon sıkıntılı bir Gençlerbirliği vardı. Genç olmasına rağmen kaptanlığı iyi bir şekilde yerine getirmeye çalışan bir oyuncu. Saha içerisinde verdiğimiz görevi sonuna kadar yerine getirmeye çalışır. Hem Galatasaray'da hem de Milli Takım'da adından söz ettirecek bir oyuncu. Büyük takımlarda kalıcı olabilmek için çok çalışmak gerekir. Dolayısıyla Ahmet Çalık'ın da çok çalışması gerekir. Ahmet Çalık öğrenmeye aç bir oyuncudu. Hem Ahmet Çalık için hem Galatasaray için bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum."
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- Futbol
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- Galatasaray
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