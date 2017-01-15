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İşte Başakşehir'in yeni transferi!
15 Ocak 2017 , 23:24
AJANSSPOR- Ntvspor yorumcusu Rıdvan Dilmen canlı yayında Medipol Başakşehir'in yeni transferini açıkladı.
Dilmen, Süper Lig liderinin Schalke 04 forması giyen sağ bek Junior Caiçara'yı 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığını duyurdu.
2015'te Ludogorets'ten 4.5 milyon Euro'ya transfer edilen 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 9 maçta forma giyerken 1 gol 1 asistle oynadı.
Başakşehir bu transfer döneminde İrfan Can Kahveci için 1.75 milyon Euro ödemiş ve kulüp rekoru kırmıştı.
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