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İşte Mehmet Ekici'nin yeni takımı!
15 Ocak 2017 , 11:34
Trabzonspor'un yıldızı Mehmet Ekici son kararını verdi. Yıldız futbolcu dün akşam Bordo-Mavili yöneticilerle görüşüp son kararını iletti. Görüşme sonrası Mehmet'in önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de forma giymesi kesinleşti.
Ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Trabzonsporlu Mehmet Ekici son noktayı koydu. Günlerdir hangi takıma gideceği merak konusu olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, dün akşam Trabzonsporlu yöneticilerle görüşerek son kararını iletti.
'Fenerbahçe'ye söz verdim'
Ekici, "Ben Fenerbahçe'ye söz verdim. Benim sözüm söz. Sözümden geri dönemem. Bu para pul işi değil, söz vermekle ilgili. İzin verin, Trabzonspor'a para kazandırarak gideyim" ifadesini kullandı.
2.5 milyon Euro reddedildi
Aynı saatlerde Fenerbahçe, yeni teklifini Trabzon cephesine iletti. Sarı-Lacivertliler, Mehmet Ekici'nin bonservisi için 2.5 milyon Euro (9 milyon 900 bin TL) önerdi.
Mehmet'i Beşiktaş'a satmak isteyen Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ise Fenerbahçe'nin son teklifini de reddetti. Bu gelişmeler sonrası Ekici'nin Trabzon'da kalması kesinleşti.
Peki şimdi ne olacak?
Mehmet Ekici kararından kesinlikle geri adım atmayacak. Trabzon yönetimi ise yıldız futbolcunun 'kadro dışı' kararında ısrarcı olacak.
Takımdan ayrı çalışacak
Bu şartlarda Mehmet Ekici sezon sonuna kadan Trabzon'da takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecek. Sezon sonunda kontratı sona erecek olan gurbetçi yıldız, sözleşmesi sona erer ermez Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.
Fanatik
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