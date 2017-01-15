- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
İşte Topal'ın son durumu!
15 Ocak 2017 , 23:29
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
AJANSSPOR - Fenerbahçe'de Adanaspor maçında sakatlanan Mehmet Topal'dan kötü haber geldi.
Fenerbahçe'nin ilk golünü attıktan 4 dakika sonra topsuz alanda sol arka adalesini tutarak kendisini yere bırakan ve oyundan çıkmak zorunda kalan tecrübeli orta saha oyuncusunun arka adalesinde yırtık meydana geldiği ve yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar