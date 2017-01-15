İşte Topal'ın son durumu!

AJANSSPOR - Fenerbahçe'de Adanaspor maçında sakatlanan Mehmet Topal'dan kötü haber geldi.

Fenerbahçe'nin ilk golünü attıktan 4 dakika sonra topsuz alanda sol arka adalesini tutarak kendisini yere bırakan ve oyundan çıkmak zorunda kalan tecrübeli orta saha oyuncusunun arka adalesinde yırtık meydana geldiği ve yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.