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Jaja'dan şaşırtan imza!

Tarih15 Ocak 2017 , 11:40

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Jaja'dan şaşırtan imza!

Trabzonspor'un eski yıldızlarından Jaja'dan herkesi şaşırtan imza... Brezilyalı futbolcu Taylan Ligi takımlarından Buriram United'la sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'un eski yıldızı Jaja, futbolseverleri şaşırtan bir transfere imza attı. 
 
Trabzonspor'da iz bırakan futbolcular arasında yer alan Brezilyalı futbolcu Jaja, kariyerine sürpriz bir kulüpte devam edecek. 30 yaşındaki futbolcunun Tayland Ligi takımlarından Buriram United'la sözleşme imzaladığı açıklandı.
 
Son olarak Belçika kulübü Lokeren'de forma giyen oyuncu, kulübü tarafından gözden çıkarılmıştı.
 
(Trabzonajans)

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