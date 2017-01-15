Kaan Ayhan'ın babası transferi hakkında konuştu

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan transfer dedikoduları hakkında Beyaz Futbol'a konuştu.

"Şu anda Kaan'ın bir takımla kontratı var. Ciddi bir şey yok, bu yüzden transfer konusunu konuşmadık. Uzun vadeli bir planımız yok. Çıkan haberleri gazetelerden okuyoruz. Ne zaman ne olur kestiremezsiniz. Kaan profesyonel bir oyuncu ama ben Kaan'ın Türkiye'de oynamasını isterim. Hepimiz gurbete bir gün Türkiye'ye döneceğiz diye geldik"