Kadıköy'de ortalık karıştı!

Fenerbahçe'nin altın değerinde 2 puan kaybettiği Adanaspor maçının ikinci yarısında iki takımın oyuncuları arasında gerginlikler yaşandı.

Ülker Stadyumu'ndaki maçın ikinci yarısında gelişen bir Fenerbahçe atağında Şener Özbayraklı, kendisine arkadan sert hareket yaptığı gerekçesiyle Adanasporlu Sami Can ile tartıştı. Şener ve Sami birbirlerini iterken, tartışmaya diğer oyuncular da katıldı ve ortalık bir anda karıştı.

Taç çizgisi kenarında yaşanan bu tartışmayı hakem Serkan Çınar araya girerek yatıştırdı. Çınar ortalığın sakinleşmesinin ardından Şener'e sarı kart gösterdi. - Hürriyet