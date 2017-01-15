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Kaldığımız yerden devam...
15 Ocak 2017 , 09:15
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Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli teknik direktörü Dick Advocat, Adanaspor karşılaşması öncesi oyuncularına önemli uyarılarda bulunmaya devam etti.
Hollandalı teknik adam, dünkü idman öncesinde öğrencilerine, “Mutlaka kazanmamız gereken bir maça çıkacağız. Kendi evimizde oynayacağımız bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp kazanma serimizi sürdürmeliyiz. Zirve yarışında olmak istiyorsak puan kaybı yaşamadan yola devam etmemiz şart” sözleriyle hedefi gösterdi.
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