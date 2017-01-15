Karavaev'in yeri hazır!

Sarı-lacivertlilerin devre arasındaki sürpriz yıldızı Alexander Karavaev, Dirk Advocaat’ın gözüne girdi. Ukraynalı yıldız sağ kanattaki yerini garantiledi

Fenerbahçe’nin uzun bir süre devre arasında yaptığı transfer hamlesinin sürpriz ismi olan Alexander Karavaev, kamp dönemindeki başarısıyla göz doldurdu.



Ukraynalı yıldız, teknik direktör Dick Advocaat ve teknik ekip tarafından tam not aldı. Buna göre Karavaev’in sağ kanattaki yeri kapmak adına büyük bir adım attığı kaydedildi.

Advocaat’ın da Karavaev ile yaptığı görüşmelerde takımdaki rolünü anlattığı vurgulandı. Taktiksel olarak 24 yaşındaki oyuncuyu nasıl görevlendireceğini aktaran Hollandalı teknik adamın; “Volkan Şen ve Stoch, daha çok sol kanatta görev alıyor. Şu anki taktik düzende Lens de sol kanatta olacak. Bu nedenle sağ kanatta oynamanı düşünüyoruz” dediği öğrenildi.



Ayrıca Advocaat’ın sezon başından bu yana Lens’i daha çok sol kanatta oynatmak istediği kaydedilirken, sağ kanattaki alternatif sıkıntısı nedeniyle bu hamlesini ertelediği aktarıldı.

Karavaev transferinin bu sebeple kadroya katıldığı vurgulandı. Ancak teknik ekibin Ukraynalı yıldızı sürekli uyardığı ve forma konusunda adalet olacağının vurgulandığı ifade edildi. Öte yandan tecrübeli futbolcu, Ukrayna’da sohbet ettiği gazetecilere, sağ kanatta yer alacağını şu sözlerle anlattı; “Takıma ilk katıldığımda yaptığım toplantılarda da sağ kanatta yer alacağım belirtildi. Advocaat beni esas bölgemde oynatacağını söyledi” dedi.

Skorer