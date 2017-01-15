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Karavaiev ilk kez..

Tarih15 Ocak 2017 , 22:08

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Karavaiev ilk kez..

Fenerbahçe'nin yeni transferi Karavaiev, ilk kez resmi bir maçta sarı-lacivertli formayı giydi.

Ukraynalı futbolcu, maçın 44. dakikasında sakatlanan Mehmet Topal'ın yerine oyuna dahil oldu. Karavaiev etkili bir performans sergileyemedi.

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