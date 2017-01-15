Kasımpaşa 53 yıl sonra..

Ajansspor

Süper Lig'in 17.haftasında Kasımpaşa evinde konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından İstanbul ekibi Kasımpaşa, 53 sene sonra evinde Gençlerbirliği'ni yenmiş oldu. Kasımpaşa son olarak Gençlerbirliğini 1964 yılında mağlup etmişti.

Kasımpaşa, Gençlerbirliği ile evinde oynadığı 12 Süper Lig maçında rakibini 2. kez yenmiş olu.