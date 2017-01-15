Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, kendileri açısından çok önemli bir maçı kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdeş, iç sahada sergiledikleri etkili performansı sürdürmek istediklerini belirtti.

Kemal Özdeş, değerli bir galibiyet elde ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kazanmak bizim için çok önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum. Bu sezonun en iyi 30 dakikasını oynadık. Penaltı pozisyonundan sonra rakibimize top kaybettirerek geniş alanda hücum etmenin avantajını kullandık. Rakibimizin oyuna tutunma çabası vardı. İkinci yarı daha derli toplu bir görüntü sergiledik. Top hem bizdeyken hem de rakipteyken iyi oynadık. Daha farklı bir skor elde edebilirdik ama önemli ve değerli bir galibiyet aldık. Önümüzdeki maçlarda aynı coşkuyu sürdürmek istiyoruz. Bunu gerçekleştirerek üst sıralardaki takımlarla iç içe olmak istiyoruz."