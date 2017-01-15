- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
"Kazanmak bizim için çok önemliydi"
15 Ocak 2017 , 16:14
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, kendileri açısından çok önemli bir maçı kazandıklarını söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdeş, iç sahada sergiledikleri etkili performansı sürdürmek istediklerini belirtti.
Kemal Özdeş, değerli bir galibiyet elde ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Kazanmak bizim için çok önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum. Bu sezonun en iyi 30 dakikasını oynadık. Penaltı pozisyonundan sonra rakibimize top kaybettirerek geniş alanda hücum etmenin avantajını kullandık. Rakibimizin oyuna tutunma çabası vardı. İkinci yarı daha derli toplu bir görüntü sergiledik. Top hem bizdeyken hem de rakipteyken iyi oynadık. Daha farklı bir skor elde edebilirdik ama önemli ve değerli bir galibiyet aldık. Önümüzdeki maçlarda aynı coşkuyu sürdürmek istiyoruz. Bunu gerçekleştirerek üst sıralardaki takımlarla iç içe olmak istiyoruz."
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Kasımpaşa
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar