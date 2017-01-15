'Kendinize gelin yoksa bu fark kapanmaz'

Fenerbahçe teknik patronu Dick Advocaat, ikinci yarı öncesi oyuncularına açık konuştu.

F.BAHÇE sezonun ikinci yarısını bugün Kadıköy’de lig sonuncusu Adanaspor ile oynayacağı maçla açacak. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli teknik direktörü Dick Advocaat, bu karşılaşma öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Öğrencilerini uyaran Hollandalı çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:



“LİGİN ilk yarısına istediğimiz gibi başlayamadık. Özellikle ilk başlarda çok puan kaybettik. Evet, sonrasında bir çıkış yaşadık. Şu an geldiğimiz noktada sezon başına kıyasla çok daha iyi durumdayız. Ancak iyi oynamaya başladığımız dönemde de puan kayıpları yaşadık.



GÖRÜYORSUNUZ, üstümüzdeki takımlarla arayı kapatmakta zorlanıyoruz. Çünkü biz çok puan kaybettik. Artık hep kazanmamız gerekiyor, puan kaybetmemeliyiz. Bunun yolu da iyi oyunumuzu maçların geneline yaymaktan, sahada işimize iyi konsantre olmaktan geçiyor.



‘FARKINDA OLUN’



EĞER yine puan kayıpları yaşarsak işimiz çok zor olur, kaybetmemeliyiz. Aksi takdirde hedefe ulaşmamız pek mümkün değil. Kendinize gelin, hepinizin bu durumun farkında olmasını ve sahaya çıktığınızda da bu bilinçle mücadele etmenizi istiyorum.”

Vatan