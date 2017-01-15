Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Kjaer yoksa, sorun var!

Tarih15 Ocak 2017 , 22:42

Yorum
Kjaer yoksa, sorun var!

AJANSSPOR - Sakatlığı nedeniyle Adanaspor maçında forma giyemeyen Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer'in yokluğunun sarı lacivertli ekibi olumsuz yönde etkilediği, istatistiklere yansıyor.

Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Aadanaspor ile 2-2 berabere kalırken; sarı lacivertliler Kjaer'in forma giymediği 9 lig maçında 4 galibiyet alabildi.

Kjaer'in oynamadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Fenerbahçe'nin, tecrübeli savunmacıyı özellikle son dönemlerde aradığı gözlendi.

İşte Kjaer'in oynamadığı maçlar ve alınan sonuçlar:

14.08.2015 Fenerbahçe 2 - 0 Eskişehirspor
13.09.2015 Kasımpaşa 0 - 1 Fenerbahçe
20.09.2015 Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor
05.02.2016 Antalyaspor 4 - 2 Fenerbahçe
15.05.2016 Fenerbahçe 2 - 1 Gençlerbirliği
19.05.2016 Sivasspor 2 - 2 Fenerbahçe
21.08.2016 Başakşehir 1 - 0 Fenerbahçe
11.09.2016 Fenerbahçe 0 - 1 Bursaspor 
15.01.2017 Fenerbahçe 2 - 2 Adanaspor

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ih