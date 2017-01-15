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Konya Milletvekili'nden Mete Kalkavan'a tepki!
15 Ocak 2017 , 13:49
AJANSSPOR
Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olan Atiker Konyaspor, Sabri'nin golüyle Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.
Maçın birçok bölümünde etkili olan Konyaspor'un pozisyonları tartışmalara neden oldu.
İkinci yarıda Galatasaray kalesine tehlikeli bir şekilde gelen Konyaspor, bir pozisyonda Carole'ün topa elle müdahale ettiği iddia edilirken maçın hakemi Mete Kalkavan bu pozisyonda devam kararı verdi.
Mete Kalkavan'ın verdiği kararlar özellikle sosyal medyada büyük tepki çekerken, Konya milletvekili Mehmet Babaoğlu'nun tepkisi dikkat çekti.
Hakem Mete Kalkavan'a atıfta bulunarak yaptığı paylaşımda; "Voleybol maçlarına futbol hakemi vermemek lazım" şeklinde tepkisini gösterdi.
İşte o paylaşım;
Voleybol maçlarına futbol hakemi vermemek lazım! pic.twitter.com/0kX7IiyQ8J— Mehmet Babaoğlu (@mbabaoglu) 14 Ocak 2017
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman da hakem Mete Kalkavan'a maç sonu tepki göstermişti;
"Galatasaray'ı rahatlatan Mete Kalkavan oldu. Durup dururken oyuncumuzu attı. Rakibe saygı gösteriyoruz. Koşuyoruz mücadele ediyoruz. Hakemlere saygı gösteriyoruz. Gösterdiğimiz saygının yüzde 10'unu rica ediyoruz. 6., 7. maç oldu inanılmaz hakem hataları var. Fahiş hakem hataları var, sonuca direkt etki ediyor. 120 km koşmuş çocuklar. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Bu kadar çalışan bir grup var ama olmuyor. Bizim ülkenin kaderi bu. Doğru çalışarak olmuyor. Yan yollardan girmeyi öğrenmek lazım. Bu ülkede ilişkilerle bir yere geliniyor"
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