- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Levent Nazifoğlu'ndan flaş transfer açıklamaları!
15 Ocak 2017 , 00:51
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Atiker Konyaspor maçının ardından Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.
Transfer çalışmaları ve gündeme dair bilgi veren Nazifoğlu, "Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. UEFA kriterleri var, 65 milyon euro kotamız var. Kotaya da uymak zorundayız. Bu akşam Semih'de de sıkıntı oluştu. Bir stoper almak istiyoruz, santrafor da istiyoruz. Adebayor gündemizde yok. Podolski'nin Çin'e transferi futbolcunun isteğine bağlı. Caceres de gündemizde de yok. Chedjou ile yollarımızı ayırıyoruz. Trabzonspor alırsa da onlara yararlı olacağını düşünüyorum. Mehmet Ekici ile hiç ilgimiz yok. Bize böyle bir teklif geldi. Trabzon'dan da 'bizim haberimiz olmadan, böyle bir girişim yapmayın' denildi ve kapandı. Vida için 12 milyon euro istiyorlar, imkansız o. Maicon olabilir ama isim söylemek de uygun değil. Yasin'in de affedilmesi yoktur. Önemli bir para cezası olacaktır. Ama bazen enteresan hareketleri oluyor. Drogba da çok yaşlı, yedek de alsak, huysuzluk çıkartacaktır. Bizim kimyamızı bozar. İleride inşallah idari kadroda olur. Bu gece yapılan açıklamalar Aykut Kocaman'a yakışmadı. Kocaman, Sneijder'in küfürünü nereden duymuş?" ifadelerini kullandı.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar