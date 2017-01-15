Levent Nazifoğlu'ndan flaş transfer açıklamaları!

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Atiker Konyaspor maçının ardından Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmaları ve gündeme dair bilgi veren Nazifoğlu, "Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. UEFA kriterleri var, 65 milyon euro kotamız var. Kotaya da uymak zorundayız. Bu akşam Semih'de de sıkıntı oluştu. Bir stoper almak istiyoruz, santrafor da istiyoruz. Adebayor gündemizde yok. Podolski'nin Çin'e transferi futbolcunun isteğine bağlı. Caceres de gündemizde de yok. Chedjou ile yollarımızı ayırıyoruz. Trabzonspor alırsa da onlara yararlı olacağını düşünüyorum. Mehmet Ekici ile hiç ilgimiz yok. Bize böyle bir teklif geldi. Trabzon'dan da 'bizim haberimiz olmadan, böyle bir girişim yapmayın' denildi ve kapandı. Vida için 12 milyon euro istiyorlar, imkansız o. Maicon olabilir ama isim söylemek de uygun değil. Yasin'in de affedilmesi yoktur. Önemli bir para cezası olacaktır. Ama bazen enteresan hareketleri oluyor. Drogba da çok yaşlı, yedek de alsak, huysuzluk çıkartacaktır. Bizim kimyamızı bozar. İleride inşallah idari kadroda olur. Bu gece yapılan açıklamalar Aykut Kocaman'a yakışmadı. Kocaman, Sneijder'in küfürünü nereden duymuş?" ifadelerini kullandı.