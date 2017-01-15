Levent Şahin'den destek çağrısı!

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin'in 2-2 sona eren Fenerbahçe maçının ardından yayaıncı krulşa yaptığı açıklamalardan Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

"İki kez öne geçtiğimiz maçı berabere bitirmek üzüyor tabi. Önümzüde 18 maç vardı. Hangi takımlardan puan alabiliyorsak alacağız ve sonunda takımımızı hak ettiği yere getireceğiz. Taraftara teşekkür ediyorum, bu atmosferde bizi yalnız bırakmamak ve destelemek kolay değil. Duyduğumuz en ufak ses bile bizi motive ediyor. Desteklerini önümüzdeki maçlarda da bekliyoruz.

Bizim sıkıntımız şuydu; takım boyu ve eni sıkıntılıydı. Rakibe temassız oynuyorduk. Bugün daha iyi oynadık. Çok daha iyi olabiliriz. Transferler gelecek. Umuyoruz. Maç maç geçeceğiz. Umarım Fenerbahçe maçıyla birlikte hak ettiği yere getiririz takımı"

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, iki takımın da futbolseverlere keyifli bir oyun seyrettirdiklerini belirtti.

Oynadıkları futbol sonucunda ilerisi için umutlandıklarını anlatan Şahin, "Maçta iki kez öne geçip, berabere kalmak bizi üzdü. Tam değil ama oyuncularımın istenileni yapmaya çalışması bana çok fazla umut verdi. Kaybetmeme duygusunu sonuna kadar devam ettirmeleri, sonraki maçlara daha coşkulu çıkacağımızı gösterdi." diye konuştu.

Levent Şahin, "Futbolcularınız ikinci yarıda çok fazla yerde yattı. Bunu siz mi istediniz?" sorusuna ise "Asla ve asla böyle bir oyun taktiğimiz olamaz. En azından ben böyle düşünmüyorum. İçerideki oyuncunun psikolojisi var. Futbolcularımızı, 'yatmayın' diye uyardık ama oyuncu psikolojisi. Asla böyle bir şey söylemedik. Çok üstünde durmuyorum." cevabını verdi.