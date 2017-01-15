"Mustafa Kızıl istifa" sesleri!

AJANSSPOR- Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde evinde Antalyaspor'u ağırlayan Gaziantepspor'da art arda yenen goller taraftarı isyan ettirdi.

Kulüp başkanı Mustafa Kızıl'ı istifaya davet eden taraftarlar uzun süred "Mustafa Kızıl" istifa tezahüratı yaptı.

Antalyaspor'a da kaybeden kırmızı siyahlı ekip ligde üst üste 8. maçından da mağlubiyetle ayrılmış oldu.

17. sıradaki Antep'in 17 hafta sonunda 11 puanı bulunuyor.

Öte yandan 33 bin kişilik Gaziantep Arena ilk kez taraftarla buluştu. Açılışa özel, taraftara 30 bin adet forma dağıtıldığı bildirildi.