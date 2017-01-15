- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
O mağaza kapandı! Açılışı olay olmuş ve yakılmıştı
15 Ocak 2017 , 11:21
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Fenerbahçe'nin kalesi olarak bilinen Bağdat Caddesi'ne açılan GS Store'un ömrü kısa oldu.
Galatasaray Kulübü'nün lisanslı ürünlerini satan mağaza, zarar ettiği için kapatıldı. 2012 yılının Aralık ayında açılan mağaza böylelikle 4 yıl faaliyet göstermiş oldu.
O mağaza kapandı Açılışı olay olmuş ve yakılmıştıBağdat Caddesi GS Store, 27 Nisan 2014'te Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamaları sırasında bazı kişilerin saldırısına uğramış; dükkan kepenklerini kıran şahıslar içerideki ürünlere zarar vermiş ve yangın çıkarmıştı.
Mağazaya zarar verdikleri gerekçesiyle yakalanan 13 kişi çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar