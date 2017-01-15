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O mağaza kapandı! Açılışı olay olmuş ve yakılmıştı

Tarih15 Ocak 2017 , 11:21

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O mağaza kapandı! Açılışı olay olmuş ve yakılmıştı

Fenerbahçe'nin kalesi olarak bilinen Bağdat Caddesi'ne açılan GS Store'un ömrü kısa oldu.

Galatasaray Kulübü'nün lisanslı ürünlerini satan mağaza, zarar ettiği için kapatıldı. 2012 yılının Aralık ayında açılan mağaza böylelikle 4 yıl faaliyet göstermiş oldu.

O mağaza kapandı Açılışı olay olmuş ve yakılmıştıBağdat Caddesi GS Store, 27 Nisan 2014'te Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamaları sırasında bazı kişilerin saldırısına uğramış; dükkan kepenklerini kıran şahıslar içerideki ürünlere zarar vermiş ve yangın çıkarmıştı.

Mağazaya zarar verdikleri gerekçesiyle yakalanan 13 kişi çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı.

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