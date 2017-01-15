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Olay başkandan Rodrigues yorumu!
15 Ocak 2017 , 13:46
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AJANSSPOR - Yunanistan Ligi’nde Larissa Kulübü’nün başkanlığını yapan Alexis Kougias, Galatasaray’a PAOK’tan transfer edilen Garry Rodrigues’i yorumladı.
Yunan basınında sık sık haberlere konu olan Kougias, sarı-kırmızılı ekibin yeni transferinin ucuza gittiğini savundu. Kougias, ”Olympiakos’ta oynasaydı en az 10 milyon Euro ederdi. PAOK’ta oynadığı için bence ucuza gitti. Garry, Avrupa’da önemli yıldızlardan biri olacak kapasitede” dedi.
Olay başkan : Alexis Kougias
Öte yandan Kougias, Yunan basınında sıkça tartışılan isimlerden biri olmuştu. Bir dönem, kalecileri Degra’nın Iraklis takımına karşı oynanan maçta yediği skandal gol sonrası 33 yaşındaki Arjantinli kaleciyi tokatlamıştı.
Soyunma odası tünelinde futbolcusunun önünü kesen Başkan Kougias, Güney Amerikalı kaleciye önce bir şeyler söylemiş ardından da boğazına sarılarak tokat atmıştı. Kaleci Degra da başkana karşılık vermeye çalışmış ve ortalık karışmıştı.
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