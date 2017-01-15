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"Önümüzdeki haftaların planını yapmalıyız"

Tarih15 Ocak 2017 , 20:58

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Önümüzdeki haftaların planını yapmalıyız

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 3-0 kazandıkları maçta oyun disiplininden kopmadıklarını vurguladı.

Bundan sonraki süreçte de başarılı futbollarını sürdürmeleri gerektiğine dikkati çeken Çalımbay, "Hakikaten güzel bir galibiyet aldık. Lig bir maraton. O yüzden yakaladığımız çıkışı devam ettirmeliyiz. Önümüzdeki haftaların planını yapmalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

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