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"Önümüzdeki haftaların planını yapmalıyız"
15 Ocak 2017 , 20:58
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- Spor Toto Süper Lig
- Antalyaspor
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 3-0 kazandıkları maçta oyun disiplininden kopmadıklarını vurguladı.
Bundan sonraki süreçte de başarılı futbollarını sürdürmeleri gerektiğine dikkati çeken Çalımbay, "Hakikaten güzel bir galibiyet aldık. Lig bir maraton. O yüzden yakaladığımız çıkışı devam ettirmeliyiz. Önümüzdeki haftaların planını yapmalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.
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- Antalyaspor
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