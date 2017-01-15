Osmanlıspor, Beşiktaş maçına hazır

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, Beşiktaş maçı öncesi son antrenmanını teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde karşılaşmanın oynanacağı Osmanlı Stadı'nda gerçekleştirdi.

Antrenman öncesi yağan kar nedeniyle futbolcular, ince kar tabakasının oluştuğu zeminde çalıştı. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Daha sonra dar alanda taktiğe yönelik çift kale maç yapan mor-sarılı ekip, sprint çalışmasıyla idmanı sonlandırdı.

Tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir ve Tugay Kacar ile Afrika Uluslar Kupası'na giden Senegalli futbolcu Ndiaye antrenmana katılmadı. Hafif adale ağrısı bulunan Pinto, fizyoterapist nezaretinde çalışmalarına devam etti.

Öte yandan, 40 yaşına giren Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven için antrenmanın ardından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.