Özat'tan sert hakem eleştirisi!

AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nin teknik direktörü Ümit Özat, 17. haftada oynadıkları Kasımpaşa maçını değerlendirdi. Genç teknik adam, maçın hakemi Arda Kardeşler’i eleştirdi.



Hakemleri eleştirmenin en kolay şey olduğunu belirten Özat, "Önceden hakemlere ne küfürler edilirdi ve hakem döner giderdi. Hakemler duymazdı. Şimdi ise yan bakınca atıyor. Güzel bir şey, dik duruyorlar. Dik duruşlarına hayranım. Ama hakemler maalesef futbolu bilmiyor. Futbolun içinden gelmeleri lazım. Yoksa dürüstlüklerine, adamlıklarına saygı duyuyorum. Fakat futbolun içinden gelmeleri lazım.” ifadelerini kullandı.

beIN SPORTS muhabiri Kutlu Akpınar ve Gaziantepspor teknik direktörü yangın alarmına rağmen röportaja devam etti.

Fotoğraf beninsports'tan alınmıştır

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, maçın ilk 15 dakikasında, konsantrasyon eksikliği yaşamanın cezasını ağır ödediklerini kaydetti.

Mağlubiyetten ders çıkaracaklarını aktaran Özat, "Bundan 15-20 yıl önce oynanan maçlarda hakemler büyük takım hocalarına seslerini çıkartamazlardı. Şimdiki hakemlerin dik duruşlarına ve dürüstlüklerine hayranım ama futbolu yorumlamak çok ayrı bir şey. Hakemlerin futbolu daha fazla bilmeleri gerekiyor. Yenildiğin zaman hakem eleştirmek kolay ama bir pozisyonda maç kopuyor. Beraberliği yakalayacak pozisyonlarımız vardı. Önümüzde yoğun bir maç programı var. Buradan ders çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

Ümit Özat, takımdan ayrılan İrfan Can Kahveci ve Ahmet Yılmaz Çalık'ın yokluğuna kendilerini hazırladıklarını ancak defans kurgusunu kurmanın kolay olmadığını da sözlerine ekledi.