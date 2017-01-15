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Pablo Zabaleta atağı
15 Ocak 2017 , 10:43
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- Spor Toto Süper Lig
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Galatasaray, Manchester City’nin gözden çıkardığı sağ bek Pablo Zabaleta için harekete geçti
Sağ bekten istediği verimi alamayan Galatasaray, rotayı İngiltere'ye çevirdi. Manchester City'nin gözden çıkardığı oyuncular arasında yer alan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Pablo Zabaleta ile temaslara başlayan sarı-kırmızılılar, ilk önerisini yaptı.
3 yıllık istiyor
Görüşmede Arjantinli futbolcunun 3 yıllık sözleşme istediği belirtildi. Galatasaray ise 2+1 yıllık sözleşme ve sezonluk 2 milyon Euro teklif etti. Zabaleta, Galatasaray yönetiminden düşünmek için süre isterken tecrübeli oyuncunun hafta başında net yanıt vermesi bekleniyor.
Amk
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- Futbol
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