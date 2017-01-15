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Paşa 15 dakikada işi bitirdi!
15 Ocak 2017 , 15:16
Spor Toto Süper Lig'n 17. haftasında Kasımpaşa, evinde Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.
Kasımpaşa: 3 - Gençlerbirliği: 0
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, İsmail Şencan
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Abdullah Durak, Sadiku, Pavelka, Tunay Torun, Adem Büyük, Koita
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Orhan Şam, Palitsevich, Uğur Çiftçi, Selçuk Şahin (Dk. 20 Rantie), Issah, Serdar Gürler, Khalili, Aydın Karabulut (Dk. 20 Matei), Muric
Goller: Dk. 5 Titi (Penaltıdan), Dk. 13 Adem Büyük, Dk. 16 Pavelka (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 3 Orhan Şam, Dk. 40 Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği), Dk. 30 Adem Büyük (Kasımpaşa)
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
4. dakikada sol kanattan Tunay Torun'un kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde boşta kalan topa hareketlenen Veysel Sarı, Aydın Karabulut'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. 5. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Titi, meşin yuvarlağı ters köşeye gönderdi: 1-0
13. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Sağ kanatta topla hareketlenen ve rakiplerinden sıyrılan Tunay Torun, meşin yuvarlağı kale sahası sol çaprazına ortaladı. Adem Büyük müsait durumda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
16. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Hızlı gelişen atakta topla hareketlenen Pavelka, meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazında bulunan Koita'ya verdi. Koita'nın düzelterek yaptığı sert vuruşta kaleci Hopf'tan dönen topu Pavelka kafayla ağlara gönderdi: 3-0
34. dakikada Gençlerbirliği gole çok yaklaştı. Serdar Gürler'in sağ kanattan yaptığı ortaya kale sahası sol çaprazında iyi yükselen Muric'in kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.
37. dakikada Serdar Gürler'in uzaktan sert şutunda kaleci Ramazan Köse, topu köşeden kornere çeldi.
Kasımpaşa soyunma odasına 3-0 üstün gitti.
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