Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Podolski'den Fenerbahçe'ye gönderme!

Tarih15 Ocak 2017 , 22:28

Yorum
Podolski'den Fenerbahçe'ye gönderme!

AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin Adanaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski'den gönderme geldi. 

Twitter hesabından Adana kebabı fotoğrafı paylaşan Poldi: "Arkadaşlar akşam yemeği. Adana Kebap keyfi" diye yazdı. 

 

 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me