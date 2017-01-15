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Quaresma zam istiyor!
15 Ocak 2017 , 08:55
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- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Portekizli yıldız Quaresma, siyah-beyazlı yönetimden yıllık 2.5 milyon euro’dan 2 yıllık sözleşme istiyor.
Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Querasma sözleşmesini uzatmak istiyor ancak yıllık ücretine hatırı sayılır oranda bir zam yapılması koşuluyla... Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede Ocak ayı içerisinde masaya oturma sözü verirken, görüşmelerin yapılması için de menajeri Sergio Alves'den salı günü İstanbul'da olmasını istedi. Ryan Babel'e ödenen rakamı gördükten sonra kendisine haksızlık yapıldığını düşünen Q7'nin iknası konusunda, tahmin edilenden daha zorlu bir süreç yaşanacağı benziyor. Şu anda senelik 1 milyon 650 bin euro kazanan Q7'nin 2 yıllık ve yılda 2.5 milyon euro'dan aşağıya imza atmayacağı öğrenildi.
PERFORMANSI ARTIYOR
Geçen sezon 37 resmi maçta 5 gol atan, 8 de asist yapan Quaresma; bu sezon ise 22 maçta şimdiden 3 gol attı, 7 de asist yapmayı başardı.
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