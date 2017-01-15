- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Ryan Babel'de lisans krizi
15 Ocak 2017 , 11:30
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş’ta gözler Osmanlıspor’la deplasmanda oynanacak maça çevrildi.
Yeni transferlerin bu karşılaşmada forma giyip giymeyeceği merak edilirken, Ryan Babel’de yaşanan son gelişmeler can sıktı. Deportivo’dan kaynaklı sorunlar nedeniyle Hollandalı yıldızın lisansının henüz çıkmadığı öğrenildi.
Beşiktaş Yönetimi’nin maç gününe kadar bu problemi çözmeye çalıştığı ifade edilirken, 31 yaşındaki futbolcu, lisansının çıkmaması durumunda yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Lisansı yetişen Mitrovic ise Şenol Güneş’in görev vermesi durumunda sahada olacak. (HT Spor)
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar