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Ryan Babel'de lisans krizi

Tarih15 Ocak 2017 , 11:30

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Ryan Babel'de lisans krizi

Yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş’ta gözler Osmanlıspor’la deplasmanda oynanacak maça çevrildi.

Yeni transferlerin bu karşılaşmada forma giyip giymeyeceği merak edilirken, Ryan Babel’de yaşanan son gelişmeler can sıktı. Deportivo’dan kaynaklı sorunlar nedeniyle Hollandalı yıldızın lisansının henüz çıkmadığı öğrenildi.

Beşiktaş Yönetimi’nin maç gününe kadar bu problemi çözmeye çalıştığı ifade edilirken, 31 yaşındaki futbolcu, lisansının çıkmaması durumunda yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Lisansı yetişen Mitrovic ise Şenol Güneş’in görev vermesi durumunda sahada olacak. (HT Spor)

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