Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Salih uçan yeniden gidiyor!

Tarih15 Ocak 2017 , 09:03

Yorum
Salih uçan yeniden gidiyor!

Fenerbahçe'de aradığını bulamayan Salih Uçan'a yeniden İtalya yolları gözüktü.

Genç futbolcunun menajeri, bazı kulüplerle görüşmek üzere Çizme'ye gitti. 21 yaşındaki orta saha oyuncunun önümüzdeki yıldan itibaren yeniden İtalya'ya gidebileceği belirtiliyor..

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ba