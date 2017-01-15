Son gözde Carlos!

Mehmet Ekici’nin yerine ‘10 numara’ arayan Fırtına Ganso’dan sonra Brezilyalı Carlos’u da listeye ekledi

Takımdan ayrılması beklenen Mehmet Ekici'nin yerine yeni bir maestro arayan Trabzonspor, Ganso'dan sonra bir başka Brezilyalı oyuncu Luiz Carlos'u da gündeme aldı. Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun sakatlık ve form durumunun incelendiği ve fiziksel olarak hazır görülmesi durumunda görüşmelerin başlayacağı ifade edildi. Portekiz ekibi Braga'da üç sezon (72 maç/1 gol) oynadıktan sonra Al Ahli'ye transfer olan Luiz Carlos, sezon başında bu takımdan ayrılmıştı.

