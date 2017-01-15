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Sporting'in Wiel ısrarı
15 Ocak 2017 , 09:10
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F.Bahçe, 800 bin euro’luk kiralık teklifini kabul etti. Ancak Wiel’in yüksek maaşı sorun oluşturdu.
Kanarya'da teknik direktör Dick Advocaat'ın kadro dışı bıraktığı isimlerden olan Gregory van der Wiel'e Hull City'nin ardından Sporting Lizbon da kanca atmıştı. Portekiz kulübüyle görüşmeler olumlu gidiyor. Sporting'in "800 bin euro'ya kiralayalım" teklifini Fenerbahçe kabul etti.
JESUS ÇOK İSTİYOR
İki kulübün anlaşmasına rağmen Wiel'in Kanarya'dan aldığı yüksek ücret hala transferin önündeki en büyük engel olarak duruyor. Wiel'in sezon sonuna kadar 1.5 milyon euro'luk maaşı var. Portekiz'de vergilerin yüzde 45 olması nedeniyle bu rakam yükseliyor. Kulüp Başkanı Bruno Carvalho sorunu çözmeye çalışıyor.
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