AJANSSPOR- Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2-2 sona eren Adanaspor maçının ardından

"32 numaralı futbolcu hadiseyi yapıyor sarıyı ona değil başkasına gösteriyor. Rıdvan hoca dün söylemiş. Herkes ona kulak versin. Türk futbolu bir 10 sene sonra da bundan kurtulamaz. Almanya, Belçika, Macaristan'ın 2000'lerde hiçbir oyuncusu yoktu. Bir çalışma, plan yaptılar. Seferberlik ilan ettiler. 5-10 sene sonra böyle oyuncular yetiştirdirler. Dünyanın her yerinde sporcuları var. Hoca var, sportif direktör var. Bir gün çağırıp da hep beraber oturalım "böyle bir plan hazırladık, alt yapılara şöyle yapacağız." Herkes para yeme peşinde. Devlete çağrı yapıyorum buradan. Bu spora el atın. yazık yani yazık. Böyle bir düzen olur mu ya? TRT'de bir tanesi çıkıyor Fenerbahçe yayın gelirinden 100 milyon dolardan fazla alıyor diyor. 30 milyon alıyoruz. Yarısı TL yarısı Dolar. Ayıp yani. Kimse gerçekleri konuşmuyor.

"Böyle bir sistem olmaz. Sizler de bu çarkın içinden çıkın. Medyaya söylüyorum. Doğruları yazın. Türk milli takımı başarılı olamaz. Bu sistemle olmaz. 30 tane oyuncu seçemiyorsunuz. Bizim yerli oyuncular hepsi çağ atlamış zannediyor kendini. Hiçbirinde bir gelişme yok."

"Kulüpler Birliği'ne katılmıyorum. Neden katılayım hapse gittim bir tanesi geldi mi?

"Bu stat dolu olsaydı insanlar sahaya inerdi.

"Yerden kalkmıyorlar. Yalnız Adanasporla ilgili değil, genel anlamda.

"Bunu devletin en üst kademelerine kadar taşıyacağım. Hep hata var hep hata var. Bunun karşılığında menfaat var. Hala bildiklerini okuyorlar. Çünkü TFF gerekeni yapmıyor. Bu sistem yürüyemez. Hata yapan ceza alacak. Mete Kalkavan'ın hali neydi öyle ya? İstikrar olacak hakem kararlarında. Bizimkiler kafalarına göre karar veriyor. Türk futbolu böyle gelişmez. Her gün tiyatro oynansın. Türkiye'nin yapacağı başarı da tesadüf olur.

"Her şeyi TL'ye çevirelim diyorlar. Voleybol veya basketbolda ceza kesecekler. Dolar ödüyorum. TL'ye çevirelim hepsini. 5 sene yabancıların Türkiye'ye girişini yasaklayalım. Alt yapıyı destekleyelim. Bir şeyler yapmak lazım. Orada beyler paraları alıyorlar, yiyiyorlar. Bir antrenör gönderiyorlar Adana'nın başına, orada da devam ediyor. Böyle iş mi var ya? Eğitmen yok. Bunların devletin ve federasyonun sorunu. Federasyon sadece ceza veriyor.

"14 sayfa savunma yazdım gönderdim. Bundan sonra cumhurbaşkanı sekreterine göndereceğim. Herkes okusun ne yazdık ne söylüyoruz. Konuşmayın diyorlar. Elimizden geleni yapıyoruz. Birlik beraberliğe ihtiyaç var ama düzelir diyoruz. Fakat düzeleceği yok.

Bugünkü hakem 2-2'den sonra böyle bitsin diye elinden geleni yaptı. Ne Adana ne de biz atabilirdik.