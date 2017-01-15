Teknik adam yetiştiremiyoruz

UEFA’nın hazırladığı Avrupa futboluna bakış raporu bir acı gerçeğin daha altını çizdi. Genç futbolcu yetiştirmede sorunlar yaşayan kulüplerimiz, yeni nesil hocalara da çok yer açmıyor

Teknik direktör istikrarında Avrupa'da sonuncu olan Süper Lig, gel-gitlerin çokluğuna karşın genç hocalara da fırsat vermiyor.

Avrupa'da hocaların yaş ortalamaları:

Spor Toto Süper Lig: 51.3,

İspanya La Liga: 49.9,

İtalya Serie A: 49.1,

Almanya Bundesliga: 46.7



Yıllardır kanıksanan bir gerçek olarak Süper Lig, genç futbolcularının önünü açmakta zorlanan bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Son üç yıldır Avrupa'da bu alanda sonuncu olma özelliği taşıyan ligimizde yeni nesil teknik adamların durumu da pek parlak değil. UEFA'nın açıkladığı Avrupa futbolu raporunda dikkat çeken detaylardan bir tanesi de hoca yetiştirmekte de zorlanmamız oldu. Avrupa'da Ağustos 2016 itibariyle görevde olan teknik adamların yaş ortalaması dikkate alındığında en yaşlı ikinci ülke Türkiye... Bizim gibi yerli hoca yetiştirmekte zorlanan ve büyük kulüplerinin tamamını tecrübeli yabancılara teslim eden İngiltere, 52 yaş ortalamasıyla dikkat çekerken, genelde yerli isimlerle çalışılmasına karşın Süper Lig 51.3 ortalama ile ikinci oldu. Avrupa'nın en önde gelen hocalarının yetiştiği Almanya'da bu ortalama yalnızca 46.7. Diğer teknik adam depoları İspanya 49.9, Portekiz 49.4, İtalya'da 49.1 oldu.



KOSTA RİKA TAMAMINI KOVMUŞ

Yeni teknik direktör yetişmemesinin temel sebeplerinden biri kulüplerin hocalarına iş güvenliği sağlamaması… 60 Avrupa liginde 2014/15 sezonu baz alındığında en çok teknik adam değiştiren ülke maalesef Türkiye oldu. Hem Süper Lig, hem de 1. Lig'de hocaların yüzde 94'ünün işine sezon tamamlamadan son verildi. Avrupa'da yüzde 90'ının üzerinde işini kaybeden teknik adam sınıfına sahip üç lig daha var: Romanya (%94), Moldova (%91), Arnavutluk (%90). Dünyada ise Türkiye ikinci konumda… Bu alanda zirve hocaların tamamını kovan Kosta Rika'ya ait.



10: Teknik adamlarının en az yüzde 75'ini gönderen 10 Avrupa ülkesinin tamamı Doğu Avrupa ve Balkanlardan: Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Moldova, Macaristan, Slovakya, Malta, İsrail.



15: Avrupa'nın en gözde hocaları İtalyanlar… Avrupa'daki 90 ligin 15'inde en az bir İtalyan hoca görev yapıyor. İtalyanları 14 ile Sırplar izliyor.



60: Avrupa'nın önde gelen 60 liginin tamamında en az bir teknik adam görevinden alındı. Tüm hocalarıyla devam eden lig yok.

Sabah