"Terör gibi olmaya başladı, bu da hakem terörü"

AJANSSPOR- Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2-2 sona eren Adanaspor maçının ardından siyasetçilere seslendi:

"16. dakikada penaltı var. Hiçbir şey vermiyorsun devam ettiriyorsun, maçın kaderiyle oynuyorsun. Milyonlarca Euro harcıyoruz. Bunca emek boşa gidiyor. Bir düdükle boşa gidiyor. Ondan sonra birlik beraberlik için ses çıkarmayın. Siyasetçileri göreve çağırıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ve diğerlerine sesleniyorum. Terör gibi olmaya başladı. Burada da hakem terörü var. Bana ceza vermeniz olayı çözecekse ben hiç tribüne gelmeyeyim. Ama söyleyeceğiz doğruları yanlışları. Cumhurbaşkanı ve Başbakanı tenkit edince size hiçbir şey olmuyor. Federasyon ve hakeme bir şey söylediğiniz zaman size ceza veriyorlar. Ne ceza verirseniniz verin ya.

Çok geniş açıklama yapacağım yakında. TFF türk sporu için ne yapıyor? Başbakanın maaşı 25 bin TL. Federasyonda kaç kişi 25 bin alıyor bakalım. Dün Aykut hoca konuştu, yanlış mı? Doğru. Bugün Ümit hoca konuştu. Yanlış mı? Değil.

Hep oturalım konuşulım. MHK başkanı bir başkanla oturup 4 saat yemek yiyiyor. Hem de bir defa değil iki defa. Bizle bir telefonla konuştular mı? Sonra inkar ediyorlar.